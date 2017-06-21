Мужчина погиб под колесами поезда после падения в среду на рельсы на железнодорожной станции Тушино на северо-западе Москвы. Об этом сообщил источник в экстренных службах столицы.

«Человек попал под поезд, от полученных травм скончался», — цитирует «РИА Новости» собеседника агентства.

Из-за инцидента задержка в движении поездов составила около 40 минут, сообщает телерадиокомпания «Мир». Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.