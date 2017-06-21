В Пятигорске Ставропольского края предстанет перед судом руководитель организации, занимающейся торговлей алкогольными напитками. Гражданин обвиняется в обмане кредитных учреждений, ущерб составил 35 млн рублей.

Мужчина получил в банках в течение двух лет около 40 млн рублей. Документы, которые он предоставлял, были поддельными. Позднее директор погасил часть кредитов, чтобы создать видимость платежеспособности организации, пишет NewsTracker.

Но большая часть долгов так и осталась невыплаченной. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в суд.