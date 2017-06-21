Строящийся коттедж обрушился в поселке Булгаково под Уфой. ЧП произошло накануне вечером. Обвалилась кровля, плиты придавали 61-летнего строителя. С многочисленными травмами он госпитализирован.

Его родственник, который также оказался под завалами, серьезно не пострадал. Именно он вызволил травмированного и вызвал скорую и спасателей.

Как сообщил сотрудник МЧС, участвовавший в спасательной операции, обрушение произошло, судя по всему, из-за нарушений технологий строительства, а также перегруза плит перекрытия. В частности, при строительстве этого коттеджа для кровли использовались перекрытия, не предназначенные для жилых зданий.

По данным ИА «Башинформ», на месте происшествия работали 13 спасателей и 5 единиц техники.