Россияне назвали комедию своим любимым жанром кино. Таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Согласно данным исследования, кинокомедии любят 82% опрошенных. Вместе с тем 78% респондентов отметили, что любят историческое кино, а 71% - приключенческие картины о путешествиях и авантюристах. Картины о любви поддержали 55% опрошенных.

Как сообщает «Говорит Москва», несколько раз в месяц в кинотеатр, согласно опросу, ходят 12% участников опроса, несколько раз в год – 24% респондентов, и 37% - не ходят туда вообще. Аналитики отмечают снижения интереса зрителей к жанрам боевик, детектив и фильм ужасов. По мнению специалиста ВЦИОМ Ивана Леконцева, россияне устали от напряжения и тревоги реальной жизни, поэтому «Идут в кино, чтобы