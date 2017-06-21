Центр для бездомных животных появится во Владивостоке. Земельный участок для будущего учреждения выкупили участники фонда помощи бездомным животным «Умка». В настоящее время начался сбор добровольных пожертвований, которые впоследствии направят на строительство вольеров для собак, двухэтажного дома для животных и также на благоустройство территории.

Согласно плану, в будущем центре будут располагаться 40 больших вольеров, отдельная площадка для работы кинолога и зоны выгула для собак. Также планируется строительство двухэтажного дома. На первом этаже будет располагаться ветеринарный кабинет и комнаты с вольерами для кошек, а на втором — комнаты для свободного проживания кошек, находящихся в ожидании хозяев.

По словам координатора проекта Ксении Поповой, в настоящее время под опекой фонда находятся более 100 питомцев. Большинство животных представители центра одержат в своих квартирах, а также в арендуемых помещениях.

«Эти животные попадают к нам с улицы от людей, которые, как правило, увидели их и не смогли пройти мимо. Часто это пострадавшие или травмированные животные. Наша полная опека — это лечение, содержание, проведение тестов, анализов, стерилизация/кастрация, питание — словом, полный патронаж», — приводит слова представителя фонда ИА PrimaMedia.

Она добавила, что на просьбу помочь с реализацией проекта откликнулись не только жители Приморского края, но и из Москвы и Санкт-Петербурга. Среди откликнувшихся есть горожане, которые лично приезжают посмотреть на передержки и вложить средства.

Центр реабилитации и временной передержки животных «Умка» официально существует во Владивостоке с 2014 года, однако учредители фонда введут благотворительную деятельность более восьми лет. За этот период удалось спасти и пристроить более 700 кошек и собак.