По версии британского рейтингового агентства Московский государственный университет занимает в рейтинге 93-е место.

Кроме того, в список 200 лучших высших учебных заведений Европы попали еще 23 российских вуза.

На первом месте оказался Оксфорд, следом идет Кембридж, третью позицию занял Лондонский королевский колледж.

В первой пятерке оказались также Швейцарский государственный технологический институт в Цюрихе и Лондонский университетский колледж.

Лидером по рейтингу является Великобритания, которая представила 91 вуз, второе место занимает ФРГ: в рейтинге находится 41 немецкий университет, многие из них входят в топ-100.