В Кыштыме Челябинской области произошла утечка хлорированного вещества из баллона. Вечером 20 июня на улице Свердлова работали спасатели с защитных костюмах.

Причиной разлива стала поломка вентиля на баллоне при его транспортировке. Вещество заняло около 10 м, а неприятный запах ощущался примерно в радиусе 300 м, пишет ИА «Урал-пресс-информ».

Утечка устранена после погружения баллона в щелочную воду. Несмотря на едкий запах, вещество не угрожает человеческому здоровью. Эвакуация людей не проводилась.