Третья волна дождевого паводка наблюдается на реках на юге Коми. Из-за повышения уровня воды в реке Луза машинам запретили проезд через понтонный мост в селе Черныш. По мостам поселков Оньмесь и Велдорье тоже проезд запрещен.

Кроме того, как сообщает ИА «Комиинформ», закрыто движение по мостам через реку Луза на дороге Занулье-Матвеевская-Гарь-Коржинский в Прилузском районе. В поселке Коржинский собираются оборудовать пешеходный переход, поскольку проезд через понтонный мост там закрыт.

В МЧС утверждают, что формирование волны паводка на реках уже завершилось. В частности, максимальные уровни воды в реке Печора достигнуты, дальше начнется спад.

Между тем, из-за паводка в регионе остаются подтопленными более 200 дворов с домами, где в общей сложности проживает около 500 человек.