Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова рассказала о нарушениях при выдвижении своих кандидатов на региональные выборы. По ее словам, наиболее часто встречающимися нарушениями являются неуведомление ЦИК о мероприятиях по выдвижению или игнорирование возрастного ценза для кандидатов.

«Но мы не можем не обратить внимание партий на то, что наша лояльность должна находиться исключительно в рамках закона, чтобы ею не злоупотребляли», — подчеркнула Памфилова.

Так, по словам главы ЦИК, «одна из крупных» партий выдвинула кандидата, не уведомив при этом региональную избирательную комиссию, а другая «довольно заметная» — провела съезд и выдвинула кандидата на должность губернатора одного из регионов возрастом в 28 лет (согласно региональному законодательству кандидат на высшие посты не может быть моложе 30 лет. — «Известия»).