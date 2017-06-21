В Совете Федерации поддержали инициативу ГД создать в России государственный алиментный фонд. Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский подтвердил, что позитивно оценивает инициативу коллег из Госдумы.

Напомним, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предложила создать в России государственный алиментный фонд. Благодаря этой инновации появится возможность эффективнее взыскивать средства с родителей-должников, не выплачивающих алименты.

Рязанский заявил, что он поддерживает данный законопроект. «С последующим погашением долгов родителями-должниками перед фондом или другим назначенным правительством органом», — цитирует политика информагентство «РИА Новости». Кроме того, идею создания фонда поддержала Елена Мизулина.