Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу на решение эстонских властей отказаться от преподавания на русском языке в одной из гимназий страны. Об этом заявил председатель правления НКО «Русская школа Эстонии» Мстислав Русаков.

«Пройден первый этап. Это означает, что канцелярия суда признала жалобу соответствующей формальным требованиям», — сообщил Русаков.

По словам правозащитника, в ЕСПЧ обратилась член совета «Русской школы Эстонии» Юлия Мазалова, чей ребенок обучается в гимназии, и теперь суд должен принять решение о приемлемости данной жалобы.

По мнению Русакова, исход дела трудно спрогнозировать, однако нет другого международного суда по данному вопросу, решение которого, в отличие от «бесконечных рекомендаций международных правозащитных организаций», являлось бы обязательным.