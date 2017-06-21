Российские и китайские археологи проведут совместную экспедицию в Амурской области. Эксперты отправятся из Благовещенска вверх по Амуру в район населенных пунктов Сергеевка и Михайловка, после чего специалисты прибудут в Константиновский район, где будут изучены основные археологические объекты, сообщает ИА «Амур.инфо».

Ранее археологи провели совместную полевую экспедицию по изучению памятников археологии в районе городского округа Хэйхэ. Эксперты осмотрели памятники от эпохи неолита, а также осмотрели объекты эпохи раннего Средневековья, укрепленные сооружения и древние городища.

Итоги совместных исследований планируется представить в совместных публикациях сторон на русском и китайском языках. Помимо этого, участники экспедиции намерены провести научно-практические конференции и семинары по результатам совместной деятельности.