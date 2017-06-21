Международный день йоги
Практическое занятие йогой в парке города Чжанъе, Китай
Девушки на занятиях йогой в городе Ахмадабаде, Индия
Практическое занятие йогой в городе Чандигархе, Индия
Лагерь йоги в городе Ахмадабаде, Индия
Практическое занятие йогой в городе Лакхнау, Индия
Групповое занятие йогой в Дурбане, Южная Африка
Жительница Брюсселя занимается йогой в парке
Жители Брюсселя во время практических занятий йогой
Жители Брюсселя во время практических занятий йогой
Лагерь йоги в городе Ахмадабаде, Индия
Мусульманские девушки во время занятия йогой в городе Ахмадабаде, Индия