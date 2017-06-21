На Кольский полуостров обрушился арктический циклон. Он принес в Мурманскую область похолодание и снег. Температура опустилась до +1 градуса.

Пользователи соцсетей уже выкладывают на своих страничках фото заметенных снегом улиц, дворов и машин в Мурманске, Североморске и Кировске. Многие жалуются на холод в квартирах, поскольку центральное отопление в домах уже выключили. А у некоторых жителей Мурманска нет и горячей воды.

Как говорят синоптики, такая погода продержится в регионе еще сутки. Атмосферный фронт, пришедший из Архангельской области, принес интенсивные дожди, местами с мокрым снегом, порывистый северный ветер и понижение температуры – она не поднимется выше +6 градусов.

ИА «Би-порт» сообщает, что на реках северо-востока Мурманской области и на горных реках сейчас фиксируются пики весеннего половодья. На остальных реках оно идет на убыль. На Серебрянском водохранилище сохраняется ледостав.

Агентство напоминает, что сегодня, 21 июня, в Северном полушарии идет день летнего солнцестояния, когда фиксируются самый длинный день и самая короткая ночь. В Мурманске это экватор полярного дня.