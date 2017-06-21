В Госдуму был внесен законопроект, который приравняет ветеранов, награжденных медалью за оборону Одессы, Севастополя и Сталинграда, к участникам Великой Отечественной войны. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Лидер эсеров отметил, что фракция хочет восстановить справедливость. Согласно его словам, ветераны, участвовавшие в обороне этих городов должны быть приравнены к тем, кто награжден медалью за оборону Ленинграда.

«Вот эту несправедливость мы исправляем сегодня», — заключил Миронов.