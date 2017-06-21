Двое иностранцев заблудились во вторник вечером на территории национального парка «Лосиный остров» на северо-востоке Москвы.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по городу Москве, сотрудникам ведомства довольно быстро удалось обнаружить двух человек — ими оказались туристы из Китая — и доставить их в гостиницу.

«Поздно вечером поступила информация о заблудившихся в «Лосином острове» туристах, в 23:48 двое туристов были найдены и сопровождены до гостиницы», — приводит «РИА Новости» слова представителя ведомства.