Автомобилисты в Приморском крае начали испытывать трудности с использованием системы ГЛОНАСС. Проблема вызвана большой нехваткой тревожных кнопок — устройством вызова экстренных оперативных служб (УВОЭС). Порядок оборудования такими устройствами подержанных иномарок, которые ввозят из Японии через Владивосток, разработан не был, и автомобильный рынок Приморья с нового года впал в ступор. В связи с этим таможня отказалась выдавать ПТС, и тысячи иномарок оказались в подвешенном состоянии. Кроме этого, дефицит кнопок породил не только многотысячную очередь со сроком ожидания более трех месяцев, но и различные мошеннические схемы. Помимо этого, возник черный рынок, где стоимость одной кнопки достигает 100 тыс. рублей.

В таможне, разобрав ситуацию, согласились, что по закону не могут отказать в выдаче документов. На сегодняшний день на посту таможни во Владивостоке начали выдавать ПТС по «неофициальным» кнопкам, купленным не у агентов АО «ГЛОНАСС».

Непрозрачный порядок распределения «тревожных кнопок» вызывает возмущение у автолюбителей. По мнению большинства представителей автомобильной общественности, самостоятельное приобретение устройств напрямую у производителей решает проблемы очередей и спекуляций, сообщает ИА PrimaMedia.

По данным агентства, с начала работы временного порядка действий при выпуске в обращение единичных транспортных средств в Приморский край было ввезено 12,3 тыс. автомобилей. Порядка 2,8 тыс. машин хранятся на складах временного хранения, 9,5 тыс. забрали владельцы. Из них 3,6 тыс. владельцев иномарок получили паспорта транспортных средств (ПТС).

Напомним, с 1 января 2017 года в России действует закон, согласно которому все транспортные средства, регистрируемые на территории страны, должны быть оснащены системой экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС. Данная система призвана сократить количество аварий на дорогах и минимизировать их последствия.

В частности, в случае повреждения автомобиля при аварии система подает сигнал на спутник, откуда сигнал получают службы экстренного реагирования. При возможной аварии встроенный модуль автоматически передает точные координаты диспетчерам, которые получают подтверждение об аварии по связи с водителем. После этого диспетчер организует выезд на место происшествия служб экстренного реагирования (ГИБДД, МЧС, скорая помощь). Требование не распространяется на автомобили, получившие ПТС до 2017 года.