В Барнауле не вышли на маршруты десятки автобусов. Это произошло из-за сбоя в работе единственной в городе метановой АЗС. Он произошел еще накануне. Что конкретно привело к этому сбою и когда работа АЗС возобновится, неизвестно. Комментариев от официальных лиц пока не было.

По словам перевозчиков, подобное происходит уже не в первый раз. Это одна из причин, по которым транспортные компании не переводят свои автопарки на экологичное и дешевое топливо.

Altapress.ru напоминает, что метановая АЗС была открыта в Барнауле в 2014 году. Сейчас она работает под вывеской «Газпром нефть». В 2016 году было заявлено, что до 2022 года в Алтайском крае будут открыты семь новых станций заправки автомобилей метаном.