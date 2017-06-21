В городе Катав-Ивановск Челябинской области во вторник произошло обрушение бетонной конструкции на мосту через пруд, пострадали четыре подростка, двое из них доставлены в больницу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по региону.

«В результате случившегося в воду упали четверо подростков 14-16 лет – две девочки и два мальчика. В результате случившегося двое ребят были доставлены в центральную районную больницу», - сказал собеседник агентства.

Сообщается, что один из госпитализированных подростков получил закрытую черепно-мозговую травму, у второго диагностировали ушиб грудной клетки.