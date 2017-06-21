После инцидента на Центральном вокзале Брюсселя во вторник вечером бельгийский премьер Шарль Мишель предложил созвать Национальный совет безопасности. Европейский политик выразил благодарность военным и персоналу Национального общества бельгийских железных дорог, отметив их профессионализм в условиях террористического акта.

По словам премьер-министра Бельгии, железнодорожники и солдаты проявили мужество в экстремальной ситуации. Кроме этого, Мишель выразил благодарность от имени правительства службам безопасности, мобилизованным по случаю инцидента на Центральном вокзале Брюсселя.