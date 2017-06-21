Губернатору Кемеровской Аману Тулееву области провели операцию на позвоночнике, передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации региона. На четверг, 22 июня» в администрации Кузбасса назначена пресс-конференция по состоянию здоровья главы области.

«(Губернатору) была проведена операция на позвоночнике. Подробнее о его состоянии можно будет узнать во время завтрашней пресс-конференции», - уточнил собеседник агентства.

Тем временем, мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» возмутился «надуманными фактами» о болезни и скорой отставке Тулеева, распространенными в СМИ.

«Активно муссируются сплетни об отставке и болезни нашего губернатора. В погоне за рейтингами журналисты публикуют надуманные факты об А.Тулееве. Я, как глава города Новокузнецка, крайне возмущен происходящим», - говорится в сообщении.

Ранее на сайте администрации было опубликовано сообщение о десятидневном отпуске Тулеева, по истечению которого глава региона публично не появился, а его обязанности продолжил исполнять первый заместитель Владимир Чернов. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией относительно возможной отставки губернатора Кузбасса.