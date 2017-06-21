В среду, 21 июня, в Москве до конца дня объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра западного направления могут достигать 17 м/с. Температура воздуха не превысит 17-19 градусов. Ожидается кратковременный дождь, сообщает столичная метеослужба.

"Днем облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура в Москве 17...19°, по области 16...21°, ветер западной четверти 5-10 м/с, местами с порывами 12-17 м/с.", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя. По оценке специалистов, во вторник вечером и в среду ночью с Москве выпало 4 мм осадков.