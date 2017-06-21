Кибератака была совершена в конце прошлой недели на систему управления производственными линиями автоконцерна Honda в Японии и за рубежом. В результате инцидента, полной остановке завод в городе Саяма.

Как пишет японская Asahi, в минувшее воскресенье вирус-шифровальщик атаковал систему управления производственными линиями. В результате чего были заблокированы данные автоконцерна. За доступ к базам данных, по аналогии с нашумевшим вирусом WannaCry, злоумышленники потребовали выкуп.

Программисты Honda смогли разобраться с проблемой лишь в минувший вторник.

Напомним, 12 мая произошла массовая атака на компьютеры с операционной системой Windows. Вирус WannaCry заражал компьютер, после чего требовал от пользователей «выкуп» в биткоинах на сумму, эквивалентную примерно $300.