Замглавы российской государственной корпорации «Внешэкономбанк» Петр Золотарев, выступая на проходящем сейчас форуме «Технопром-2017», констатировал, что проекты предприятий отечественной «оборонки» по качеству и количеству «оставляют желать лучшего».

Таким образом представитель ВЭБ прокомментировал обещание Минпромторга РФ за два месяца сформировать портфель проектов по диверсификации российских предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«С начала года среди 95 заявленных проектов в банк мы смогли внести менее десятка на сумму 8,6 миллиарда рублей. План по выдаче — 10 миллиардов, и я не знаю, как я этот план в этом году буду закрывать», — уточнил Золотарев.

По его словам, ВЭБ был готов пойти навстречу предприятиям ОПК с их проектами, снижая ставки и увеличивая консультационную поддержку, но и на сегодняшний день уровень поданных проектов нельзя назвать даже хотя бы удовлетворительным.

Золотарев пояснил, что авторы многих проектов зацикливаются на «техперевооружении», не выбирая для себя конкретную рыночную целевую нишу. «В ряде случаев заявленные проекты звучат как «дайте нам разнарядку, обеспечьте финансирование», — пояснил представитель ВЭБ, добавив, что во многих проектах отсутствует экономическое обоснование их стоимости.

Ранее, как сообщали «Известия», замглавы Минпромторга Василий Осьмаков заявил, что проекты, которые войдут в ведомственный список по программе диверсификации предприятий ОПК и будут готовы заняться производством гражданской продукции, смогут получить финансовую господдержку в виде субсидий.