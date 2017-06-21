Полицейские Астаны задержали мужчину, который сообщил о якобы заложенной на территории ЭКСПО бомбе.

По данным департамента внутренних дел Астаны, полиция задержала 32-летнего жителя Южно-Казахстанской области. Мужчина признался, что звонил из хулиганских побуждений в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту ведется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей 273 Уголовного кодекса республики — заведомо ложное сообщение об акте терроризма.