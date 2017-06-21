Аргентинский футбольный клуб «Бока Хуниорс» досрочно оформил победу в национальном чемпионате и в 32-й раз завоевал этот титул.

Команда стала чемпионом благодаря поражению идущего на втором месте «Банфилда», который уступил «Сан-Лоренсо» со счетом 0:1. Это поражение досрочно сделало «Боку» чемпионом, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Бока» стала победителем внутреннего первенства 32-й раз в истории. В этом сезоне ей предстоит сыграть еще два матча.