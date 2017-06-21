Московский каршеринг обзаведется алкозамками
Автомобили сразу нескольких каршеринговых компаний Москвы к концу 2017 года оснастят специальными алкозамками — приборами, которые не позволят нетрезвым клиентам сервиса получить в управление прокатный автомобиль.
Как пишет сетевое издание m24.ru, о своем намерении дооборудовать свой автопарк сообщили «Делимобиль», Car5 и YouDrive.
«Мы думаем установить алкозамки в своих авто ближе к Новому году», — сказали в пресс-службе Car5.
«Делимобиль» собирается оснастить машины приборами в течение 2017 года.
Все операторы поминутной аренды автомобилей прорабатывают такую идею с целью снизить количество грубых нарушений клиентов, которые выпили.