В Москве запустят проект «Партизанский кинотеатр», в рамках которого москвичи смогут посмотреть отечественные кинокартины на крышах жилых домов и во дворах, сообщила пресс-служба сети кинотеатров «Московское кино».

Там сообщили, что в данный момент число площадок для таких необычных кинопоказов еще не определено. Но во всех таких местах планируется установить экраны, проекторы и сиденья для зрителей, сообщает «Москва-24».

«Мы скоро будем делать «партизанский кинотеатр»: будем показывать с пленки фильмы в городе в разных неожиданных местах. Во дворах, на крышах, например. Сейчас пока формируется программа, ориентировочно пройдет в июле. Репертуар будет отечественным», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, «Москино» недавно уже организовывало кинопоказы для москвичей — в День России горожане могли бесплатно посетить показы картин, которые стали призерами главных европейских кинофестивалей.