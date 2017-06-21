Большинство граждан России поддерживает и внутреннюю, и внешнюю политику, проводимую президентом Владимиром Путиным, свидетельствует опрос американского исследовательского Центра Пью, результаты которого приводит ТАСС.

Согласно полученным данным, 87% россиян уверены в том, что президент предпринимает правильные действия на мировой арене.

При этом экономическую ситуацию в стране называют плохой 49% граждан, хорошей — 46%. Усилия президента по борьбе с коррупцией одобряют 49% россиян, не одобряют — 45%. Политику в отношении гражданского общества поддерживают 57% участников опроса, не поддерживают — 35%.

По мнению россиян, самыми крупными проблемами в стране являются рост цен (71% опрошенных), коррупция в политике (58%), нехватка благоприятных возможностей в сфере занятости (54%) и социальное неравенство (53%).

Опрос был проведен среди 1002 россиян в период между 18 февраля и 3 апреля.