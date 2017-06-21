Служба Гражданской защиты Португалии опровергла информацию о крушении одного из самолетов, участвующих в тушении лесных пожаров в центральной части страны. Об этом сообщило португальское издание Publico.

Ранее в ведомстве заявили, что самолет Canadair, задействованный в тушении очагов возгорания, разбился в муниципалитете Педроган-Гранди в округе Лейрия. Сообщалось, что на место происшествия направлен вертолет и две машины скорой помощи.

Позже во время пресс-конференции оперативный командующий службы Гражданской защиты Витор Вас Пинто опроверг информацию о крушении самолета, сообщив, что в данном районе произошел взрыв газовых баллонов, который первоначально могли принять за авиакатастрофу.

В результате крупных пожаров в центральной части Португалии, по последним данным, погибли 64 человека, около 150 получили ранения. В тушении огня задействованы 17 самолетов и четыре вертолета, 1,2 тысячи пожарных, более 400 транспортных средств.