Британская полиция задержала мужчину, который в среду совершил нападение на людей в районе Центральной мечети, расположенной рядом с Риджентс-парком на севере Лондона.

По заявлению Скотленд-Ярда, когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили мужчину, размахивающего, предположительно, рожком для обуви.

Сотрудники правоохранительных органов смогли нейтрализовать нападавшего, применив электрошокер. После этого нарушителя доставили в отделение полиции.

Как сообщает ТАСС, в результате инцидента никто не пострадал. Произошедшее как теракт не рассматривается.