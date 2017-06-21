На одном из полигонов Западного военного округа пройдут учения, в которых задействуют сразу несколько соединений ВДВ. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, это будут вторые по масштабу военные маневры в 2017 году.

Согласно информации оборонного ведомства, данное крупномасштабное военно-полевое учение пройдет в начале июля.

«По масштабности данное учение станет вторым по счету в 2017 году», — информирует коммюнике Минобороны.

Бойцы десантных соединений будут отрабатывать межвидовое взаимодействие и управление подразделениями при выполнении различного рода учебно-боевых задач, в том числе во взаимодействии с самолетами военно-транспортной и армейской авиации.

Учение будет проводиться в соответствии с планом боевой подготовки ВДВ на 2017 год.