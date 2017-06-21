Республиканская партия в США во вторник увеличила на два мандата свое большинство в Палате представителей Конгресса США. Таким образом, по результатам внеочередных выборов в Джорджии и Южной Каролины количество республиканцев достигло 241.

По данным телеканала CNN, в штате Джорджия большинство избирателей поддержали республиканку Карен Хандел. А в Южной Каролине представитель Республиканской партии Ральф Норман с небольшим пеервесом голосов обогнал демократа Арчи Пэрнелла.

Ближайшие полномасштабные выборы в конгресс состоятся в ноябре 2018 года — на так называемых промежуточных выборах будут переизбраны весь состав палаты представителей и треть сенаторов.