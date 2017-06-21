Петр Порошенко заявил, что на встрече с вице-президентом США Майклом Пенсом обсудил возможность для Киева экспортировать газ и уголь.

По словам Порошенко, обсуждались варианты поставок угля из Пенсильвании на украинские ТЭЦ, сжиженного природного газа из Луизины — в газотранспортную систему Украины, передает Федеральное агентство новостей.

«Мы говорили об эффективном экономическом сотрудничестве между Украиной и США», — заявил Порошенко.

Ранее украинский президент рассказал о деталях переговоров с Трампом. По словам Порошенко, Трамп заверил его в сохранении политики санкций против России, а также в вовлеченности в дела Украины. Порошенко также сообщил, что с Трампом обсуждались поставки оружия Украине.