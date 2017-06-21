Около 18 тысяч жителей японских городов Кумано и Натикацуура на западе страны получили рекомендацию укрыться в убежищах из-за угрозы разрушительных последствий ливневых дождей, передает ТАСС.

За минувшие 12 часов в этих районах выпало более 200 мм осадков, интенсивность дождей в некоторых местах превышает 50 мм в час.

В Натикацууре существует вероятность выхода из берегов протекающей в черте города реки Отагава, а в Кумано отмечается угроза оползней.