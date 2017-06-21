Крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks планирует нанять на работу 2,5 тыс. беженцев в Европе, передает агентство Reuters.

В январе компания представила план набора персонала. По словам гендиректора Starbucks Говарда Шульца, сеть планирует нанять на работу 10 тыс. беженцев в 75 странах, где компания ведет бизнес, в течение следующих пяти лет.

Шульц уточнил, что в первую очередь компания будет нанимать беженцев в США. При этом в приоритете будут люди, которые работали с американской армией в качестве переводчиков и обслуживающего персонала.

По данным Reuters, сеть уже начала набор среди беженцев в Германии, Великобритании, Австрии, Испании, Франции, Нидерландах, Португалии и Швейцарии.

Европа в настоящее время переживает серьезный миграционный кризис. Он вызван нестабильной ситуацией, вооруженными конфликтами и экономическими проблемами на Ближнем Востоке и в странах Северной Африки.