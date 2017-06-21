Глава правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев подписал постановление, согласно которому международный аэропорт Астаны будет переименован в «Нурсултан Назарбаев» — в честь лидера республики.

Текст постановления местная пресса опубликовала сегодня, в нем говорится, что оно вступает в действию с первого же дня после обнародования.

Назвать аэропорт Астаны в честь Назарбаева еще восемь лет назад предлагал нынешний казахстанский сенатор, тогда являвшийся первым зампредом партии «Нур Отан» Дархан Калетаев. Свою инициативу он обосновывал тем, что «бренды «Казахстан» и «Назарбаев» неразделимы», и на сегодняшний день «это фактически единое понятие».

В качестве примера Калетаев приводил аэропорт Хьюстона в США, который был назван в честь Джорджа Буша-старшего, и другие названные в честь известных людей аэропорты мира.

Международный аэропорт Астаны был основан в 1931 году для обслуживания малых самолетов. В 2005 году после масштабной реконструкции открылось здание его нового пассажирского терминала. На сегодняшний день он второй в Казахстане по объему внутренних перевозок.