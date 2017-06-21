За сутки площадь лесных пожаров в забайкальском крае снизилась в пять раз — с 9,2 тыс. гектаров до менее чем 1,8 тыс. гектаров, говорится в сообщении регионального министерства природных ресурсов.

В течение суток в Кыринском районе возле поселка Ульхун-Партия был потушен крупный пожар, площадь которого достигала 13,6 тыс. гектаров. Также были ликвидированы три пожара, их площадь составляла более четырех гектаров, передает РИА «Новости».

«По состоянию на 08.00 21 июня на территории лесного фонда Забайкальского края действует два лесных пожара в Акшинском и Красночикойском районах близ населенных пунктов Нарасун, Быково на общей площади 1760 гектаров», — сообщает ведомство.

Пожарные в течение суток также смогли локализовать лесной пожар в Красночикойском районе возле населенного пункта Шонуй. Его площадь составляет девять гектаров. В тушении задействовано 166 человек и 18 единиц техники.