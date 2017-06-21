Главное управление МЧС по Северной Осетии сообщило о введении режима чрезвычайной ситуации в Алагирском районе республики, где сильные ливни привели к паводкам, сходу селей и масштабным разрушениям.

По последним данным, более двух тыс. жителей трех населенных пунктов района — восточной части села Суадаг, Верхнего Бирагзанга и Нижнего Бирагзанга (в общей сложности порядка 500 домов) — остаются без электричества и газоснабжения.

Как ранее писали «Известия», МЧС перекрыло Транскавказскую магистраль, соединяющую РФ с Южной Осетией, для проезда автотранспорта из-за селя, который сошел в районе Тамиска.

В Верхнем Бирагзанге паводком смыло мост через реку Цахсадыком, прорвало водопровод и газопровод, в ближайшие часы здесь начнутся восстановительные работы и поставки населению питьевой воды.

В селе Црау мощный поток разрушил мост через реку Цраудон и смыл берегоукрепительные сооружения, после чего подтопил подвалы стоящих поблизости домов.

Электроэнергия большинству жителей Северной Осетии, которые сейчас сидят без света, была отключена из соображений безопасности, когда произошли прорывы водопровода. Глава Алагирского района Арсен Бутаев на экстренном совещании в администрации местного самоуправления заверил, что энергетики в ближайшее время проведут проверку опор линий электропередачи, по итогам которой примут решение о восстановлении электроснабжения.