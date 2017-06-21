На заводе итальянской автомобильной компании Ferrari в Маранелло 9 сентября нынешнего года состоится своеобразное празднование ее 70-летия: один из старейших в мире аукционных домов мира Sotheby's проведет крупнейший в ее истории аукцион.

В нем примут участие почетные гости, ценители бренда, коллекционеры автомобилей (в том числе и из России).

На торги будут выставлены спортивные модели «Феррари» и гоночные болиды, а также впервые представляемые широкой публике автомобили класса GT.

Выбор Sotheby's для проведения торгов неслучаен: этой компании принадлежат рекорды по наиболее ценным и историческим продажам лотов Ferrari.

В конце прошлого дома производитель автомобилей и аукционный дом организовали совместную благотворительную акцию, на которую был выставлен последний (500-й) LaFerrari на Finali Mondiali в Дайтоне. Последняя ставка за него оказалась рекордной в истории и составила $7 млн, а вырученные от продажи средства были направлены на оказание помощи пострадавшим от землетрясения в Италии.

В Москве юбилею итальянской компании будет посвящено отдельное торжество, кульминацией которого станет проезд кавалькады Ferrari в центре города под предводительством эксклюзивной модели LaFerrari Aperta.