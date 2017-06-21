Президент Украины Петр Порошенко заявил после встречи с президентом США Дональдом Трампом, что он не похож на человека, которого можно подозревать в неких связях с Россией.

При этом Порошенко заявил, что считает Трампа «большим другом Украины», который помогает «достичь мира» в этой стране. Украинский лидер сделал Трампу целый ряд комплиментов в интервью Fox News, назвав главу Белого дома «замечательным лидером с большой харизмой» и «большой политической волей», передает ТАСС.

«Он определенно не похож на человека, у которого имеются какие-то особые отношения с Россией», — сказал Порошенко.

После встречи с Трампом, которую многие как на Западе, так и на Украине сочли прохладной, Порошенко также заявил, что американский лидер заверил его в продолжении санкций против России. По его словам, с Трампом также обсуждались поставки вооружений Украине.