Десятки авиарейсов отменены в аэропорту города Финикс в штате Аризона из-за установившей рекорд аномальной жары, не позволяющей взлететь крупным самолетам наиболее распространенных моделей.

Так, American Airlines заявила, что экстремальная жара привела к отмене в Финиксе 50 рейсов, кроме тех семи, что были отменены в понедельник. В авиакомпании заявили, что отмена связана с техническими характеристиками самолетов, которые не смогут взлететь при такой температуре воздуха, передает ТАСС.

«Для Airbus допустимо функционировать при температуре на земле не выше 52,8 градуса, для Boeing — не выше 52,2 градуса, для Bombardier — не выше 47,8 градуса», — заявили в компании.

При сильной жаре самолеты вынуждены набирать более высокую скорость, чтобы оторваться от земли, а для этого им нужна длинная взлетная полоса. Аэропорт Финикса обладает достаточно длинной полосой, но не для всех марок самолетов при таких метеоусловиях.

Накануне температура воздуха в Финиксе достигла 48 градусов Цельсия. Как сообщает Национальная метеорологическая служба США, близки к рекордным показатели температуры воздуха в Сакраменто (41,1 градуса), Сан-Хосе (39,4) и Сан-Франциско (31,1).

Власти предупредили граждан о крайне высокой опасности нахождения на солнце, призвали их пить больше воды и отказаться от физических нагрузок.