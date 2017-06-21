Итальянская компания Ferrari в честь своего 70-летия в сотрудничестве с аукционным домом RM Sotheby’s планирует провести самые крупные торги в своей истории.

Аукцион пройдет 9 сентября в стенах завода Ferrari в итальянском городе Маранелло.

Среди гостей и поклонников бренда на аукционе ожидают российских коллекционеров и почётных клиентов флагманского дилера Ferrari в России — Автомобильной группы «Авилон».

В этом году Ferrari также отпразднует юбилей бренда в российской столице. На закрытое мероприятие будет доставлена эксклюзивная модель LaFerrari Aperta. Автомобиль возглавит юбилейную кавалькаду владельцев Ferrari в центре Москвы.