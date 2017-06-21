Глава украинского правительства Владимир Гройсман поручил провести выездное совещание по проблеме мусора во Львове, где сложилась чрезвычайная ситуация с накоплением твердых бытовых отходов.

В поручении, которое было оформлено в виде документа и подписано Гройсманом, в качестве участников выездного совещания фигурируют представители Минздрава Украины, МВД, министерства инфраструктуры, государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и руководства Львовской областной администрации. Ответственным за выполнение задания назначен вице-премьер Украины Геннадий Зубко.

Одним из пунктов на повестке дня совещания должен стать возможный вывоз мусора из Львова на территорию других украинских регионов.

Накануне мэр Львова Андрей Садовый заявил, что не исключает вероятности эвакуации детей из города в связи с угрозой распространения инфекционных заболеваний. Гройсман раскритиковал Садового, обвинив в попытках спекулировать на эту тему, и призвал «решать вопрос своими силами».