Эмбарго, введенное в отношении Катара соседними государствами, не окажет влияния на нефтегазовый сектор эмирата. Об этом заявил во вторник телеканалу Al Jazeera генеральный директор государственной корпорации Qatar Petroleum Саад Шерида аль-Кааби. По его словам, эмират был готов к любым кризисным ситуациям.

«Мы способны продолжать работать в условиях блокады вечно, это никак не повлияет на нефтяную и газовую промышленность», — сказал Шерида аль-Кааби.

По его словам, еще в первые дни кризиса главы компаний и Qatar Petroleum провели заседание и обсудили сложившуюся ситуацию и план дальнейших действий.

Аль-Кааби выразил уверенность в том, что несмотря на сложившуюся ситуацию, Доха остается приверженной своим договорным обязательствам, а компании, работающие в эмирате, продолжат сотрудничать.

Глава Qatar Petroleum напомнил, что объем иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Катара на конец 2016 года составил около $68 млрд.

В начале июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Йемен, Египет, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром.

По их мнению, Доха поддерживает террористические организации и вмешивается во внутренние дела арабских стран.

Позже к такому решению присоединились Мавритания и Коморские острова. Иордания и Джибути понизили уровень дипломатического представительства в Катаре.

В Дохе подобные действия считают неоправданными и опровергают обвинения в свой адрес.