Нефтегазовый сектор Катара не пострадает от блокады эмирата
Эмбарго, введенное в отношении Катара соседними государствами, не окажет влияния на нефтегазовый сектор эмирата. Об этом заявил во вторник телеканалу Al Jazeera генеральный директор государственной корпорации Qatar Petroleum Саад Шерида аль-Кааби. По его словам, эмират был готов к любым кризисным ситуациям.
«Мы способны продолжать работать в условиях блокады вечно, это никак не повлияет на нефтяную и газовую промышленность», — сказал Шерида аль-Кааби.
По его словам, еще в первые дни кризиса главы компаний и Qatar Petroleum провели заседание и обсудили сложившуюся ситуацию и план дальнейших действий.
Аль-Кааби выразил уверенность в том, что несмотря на сложившуюся ситуацию, Доха остается приверженной своим договорным обязательствам, а компании, работающие в эмирате, продолжат сотрудничать.
Глава Qatar Petroleum напомнил, что объем иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Катара на конец 2016 года составил около $68 млрд.
В начале июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Йемен, Египет, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром.
По их мнению, Доха поддерживает террористические организации и вмешивается во внутренние дела арабских стран.
Позже к такому решению присоединились Мавритания и Коморские острова. Иордания и Джибути понизили уровень дипломатического представительства в Катаре.
В Дохе подобные действия считают неоправданными и опровергают обвинения в свой адрес.