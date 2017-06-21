Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что в ходе визита в США планирует обсудить двухэтапный подход к ядерной проблеме КНДР.

Южнокорейский лидер сообщил, что подход к КНДР будет состоять сначала из замораживания ядерной программы Пхеньяна, а затем ее сворачивание. По словам Мун Чжэ Ина, его с Трампом объединяет общая цель — сворачивание ядерной программы КНДР, передает РИА «Новости».

«Я надеюсь, что в ходе предстоящей встречи на высшем уровне в США я смогу обсудить двухэтапный подход к ядерной проблеме Северной Кореи: сначала замораживание, а затем полное сворачивание ядерной программы», — сказал президент Washington Post.

Мун Чжэ Ин заявил также, что при работе над этой общей целью США и Южная Корея должны показать миру, что имеют сильное сотрудничество, которое становится еще сильнее. Он также призвал США к диалогу с КНДР.

По мнению Мун Чжэ Ина, Вашингтон и Сеул должны убедить Пхеньян, что он заблуждается, полагая, что может защищать себя при помощи ядерной программы. Вторым посланием КНДР должно стать предложение обеспечить ее безопасность и развитие при отказе от ядерного оружия.

Президент Южной Кореи также заявил, что считает лидера КНДР Ким Чен Ына «очень опасным человеком», который имеет полный контроль над Северной Кореей , но в то же время, и над ее ядерным разоружением.