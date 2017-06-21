Индийский актер и писатель Адитья Радж Капур начал кругосветное путешествие на мотоцикле из Приморья, сообщает «РИА Новости».

Актер выдвинулся в путь из Владивостока, а в Лучегорске Пожарского района он встретился с личным составом отдела полиции.

«В дружеской беседе киноактер рассказал полицейским и членам ДНД, что одним из основных пунктов посещения в нашей стране будет город Омск и легендарная деревня Окунево Муромцевского района, где расположен единственный в России ашрам Хайракханди Бабаджи, последователем которого он является», — говорится в сообщении УМВД РФ по Приморскому краю.

Мотопробег по городам России приурочен к 70-летнему юбилею установления дипломатических отношений между Россией и Индией.