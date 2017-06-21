Представитель одного из силовых ведомств самопровозглашенной Донецкой Народной Республики сообщил о том, что сотрудники спецслужб ДНР задержали двух подозреваемых в совершении нападения на патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которое произошло 20 июня.

«В результате принятых мер со стороны Министерства обороны и Министерства государственной безопасности ДНР в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий были задержаны вооруженные люди, напавшие 20 июня на патруль ОБСЕ», — цитирует слова источника «Донецкое агентство новостей» (ДАН).

Нападение было совершено недалеко от железнодорожного вокзала в городе Ясиноватая. Как утверждает источник в силовом ведомстве ДНР, вооруженные нападавшие в камуфляже вышли из автомобиля и угрожали наблюдателям, несколько раз за это время сделав выстрелы в воздух.

Официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца назвала инцидент нарушением минских соглашений.

ОБСЕ со своей стороны обвинила в случившемся представителей местного ополчения. В Минобороны ДНР обещали провести проверку по этому поводу, причем изначально правдивость самой информации о нападении подвергалась сомнению со стороны ведомства.