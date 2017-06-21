Комитет палаты представителей США по разведке провел во вторник закрытую встречу со спецпрокурором по «российскому» расследованию в Минюсте США Робертом Мюллером, сообщили в заявлении руководители комитета Майк Конуэй и Адам Шифф.

Речь шла о «предотвращении конфликтов» в расследованиях, которые ведут комитет и Минюст, уточняет «РИА Новости».

При этом никаких деталей встречи конгрессмены не предоставили.

В конгрессе в среду пройдут сразу два раунда слушаний по «российскому вмешательству в выборы в США». На них выступит бывший глава министерства внутренней безопасности США Джей Джонсон.

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета Демократической партии США. По их мнению, таким образом Россия предпринимала попытки вмешательства в процесс выборов. Расследование на эту тему проводят ФБР и обе палаты конгресса.

В российском правительстве эти обвинения неоднократно опровергали.