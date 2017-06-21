Тяжелый американский беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk, который поднялся в воздух с сицилийской авиабазы Сигонелла, на протяжении долгих часов совершал разведывательный полет вдоль границ России (в Ленинградской и Псковской областях).

Открытые источники сообщают, что этот БПЛА может в течение 30 часов патрулировать местность с высоты 15–30 метров.

Как уверждают иностранные сайты, отслеживающие перемещения военной авиации, днем БПЛА пересек территории Германии и Франции, а также курсировал вблизи границ РФ над водами Финского залива и в воздушном пространстве Эстонии.

Аналитики не преминули отметить, что с учетом подобных возможностей этот тяжелый беспилотник мог бы использоваться для наблюдением за ПВО РФ в регионе. Ранее он неоднократно применялся для разведки на территориях самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, а также для нанесения ударов с воздуха по позициям запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».